Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, takımın eski teknik direktörü Roberto Mancini görüşmelerin başladığını belirterek, "Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Bir de yine İtalya'dan genç ve başarılı bir teknik adamla görüşüyoruz. Gel desek gelirler. Mancini de buna dâhil" sözlerini kullandı. Aysal devrede Seçimlerde Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyen eski başkanlardan Ünal Aysal'ın da, Mancini için bizzat görüşme yaptığı ve İtalyan çalıştırıcının geri dönmeye olumlu baktığı öğrenildi. Şayet bu anlaşma resmiyete dökülürse 57 yaşındaki teknik adam hem Galatasaray'ın hem de İtalya'nın hocası olaicak.

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