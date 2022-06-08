Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Siyah beyazlılar Leipzig'in yüksek bonservis bedeli istemesi sebebiyle Alexander Sörloth'tan vazgeçmiş ve Burnley'den Wout Weghorst'a yönelmişti. Hollandalı isimle imza aşamasına gelindi ki bu defa Sportif Direktör Ceyhun Kazancıoğlu, Sörloth için son bir hamle yaptı. 12 milyon avro isteyen Alman kulübü karşısında fiyatı 8 milyona yükselten Beşiktaş şimdi cevap bekliyor. Gelirse Sörloth'un yıllık ücreti 3 milyon avro olacak.

Sörloth transferinde son durum... Menajeri İstanbul'dan mutlu ayrıldı Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Norveçli golcü Süper Lig'e dönüyor...