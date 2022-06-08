Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan ilerliyor. Stoperde Domagoj Vida'nın yerini Romain Saiss'le doldurmaya çok yaklaşan Siyah-Beyazlılar, santrfor transferi için de Wout Weghorst'tan haber bekliyor. Kartal'ın kadro çalışmalarında sol bek pozisyonu da kritik önemde...

RIDVAN YILMAZ KAFASINDA BİTİRDİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 2 sezondur yıldızını parlatan Rıdvan Yılmaz, Avrupa'dan gelen teklifler sonrası artık kafa olarak Beşiktaş'ta değil... Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan 21 yaşındaki sol bek için Tottenham, Torino ve Eintracht Frankfurt'tan teklifler gelmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk 2 teklifi "yetersiz" bulmuş, ancak UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'tan gelen 6 milyon euroluk resmi teklifi beklemeye almıştı. Futbolcu ise Bundesliga ekibinde forma giyme hayalleri kuruyor. Bu durumda satışa onay vermesi beklenen yönetim, Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini Kazımcan Karataş olarak belirlemişti.

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri

KAZIMCAN HASTA BEŞİKTAŞLI

Altyapıdan yetiştirdiği futbolcusu A Milli Takım'a kadar yükselen Beşiktaş, kasasına 6 milyon euro koyup ekonomik açıdan az da olsa rahatlayacak. Çebi yönetimi bu gelirin bir kısmıyla Kazımcan Karataş yatırımı yapacak. Altay altyapısından yetişen İzmir doğumlu futbolcu için temaslar hızlandı.

Kazımcan'ın ismi Beşiktaş'la anılmaya başlayınca Siyah-Beyazlı taraftarlar da futbolcunun sosyal medya hesaplarını didik didik etmeye başladı. 19 yaşındaki futbolcunun çocukken açtığı Facebook sayfasında hasta Beşiktaşlı olduğu görüldü.

ALTAY KAZIMCAN İÇİN NE İSTİYOR?

Süper Lig'de 1 sezon kalabilen Altay'da yeni yönetim borç yüküyle karşı karşıya... İzmir'in Siyah-Beyazlı ekibi para eden futbolcularını satıyor. Süper Lig'de 23 maça çıkan Kazımcan Kartal'ın piyasa değeri 400 bin euro... Beşiktaş'ın bu civarda bir rakamla Kazımcan Karataş'ın bonservisini alması bekleniyor.

Futbolcunun ve ailesinin koyu Beşiktaş taraftarı olması nedeniyle bu fırsatı kaçırmak istemedikleri gelen haberler arasında...

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a: Cenk'i alma beni al Futbolu siyah beyazlı formayla bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeye devam etmek isteyen Kral "Yıllık ücreti de siz belirleyin" dedi.

Beşiktaş'ta gençlere hücum Ersin, Rıdvan, Emirhan ve Serdar'ın sözleşmeleri uzatılacak. Tiago Çukur da Kartal'ın yeni gözdesi

Cebrail Karayel Altay'a veda etti... Konyaspor onu istiyor Altay’da sözleşmesi sona eren tecrübeli bek Cebrail Karayel, İzmir ekibine veda etti. 27 yaşındaki sağ bek, “Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak” dedi.

Altay'ın yeni başkanı Ayhan Dündar oldu Altay'da Mustafa Denizli'nin başkan adaylığından vazgeçmesinin ardından yapılan genel kurulda İzmir'in Siyah-Beyazlı kulübü Ayhan Dündar'ı başkan seçti.