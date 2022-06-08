Türkiye Gazetesi

Fransa kariyerine son veren Burak Yılmaz'ın ismi bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu. 36 yaşındaki santrfor transfer söylentilerine net bir şekilde nokta koydu. Candaş Tolga Işık'ın TV100’deki "Az Önce Konuştum" programına konuk olan tecrübeli futbolcu önemli açıklamalar yaptı.

AHMET NUR ÇEBİ'YE KIRGIN

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun bizim evladımız her zaman kapımız açık" demişti. Burak Yılmaz'a benzer sıcaklıkta bir mesaj göndermeyen Çebi'nin bu sözleri Burak Yılmaz'a soruldu.

"Başkan'ın açıklamalarını dinledim. Cenk inşallah Beşiktaş'a gider. Ben çok büyük fedakarlıklar yaptım ama bunları Beşiktaş beni geri istesin diye yapmadım. Benim Beşiktaş taraftarı olduğumu herkes biliyor. Sayın başkan hata yabilir. Beni kıracak sözler söyleyebilir ama kişiler geçicidir. Duygusal bakacak olursam kırıldım. Beşiktaş’a transfer olmayacağım. Bunu çok net söyleyeyim. Beşiktaş da beni istemiyor zaten. Bana karşı bir tasarrufları yok"

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri

TÜMER METİN'E CEVAP

Yorumcu Tümer Metin'in "Beşiktaş Burak Yılmaz'ı alırsa Batshuayi'yi mumla arar" tweetini beğenen Burak Yılmaz, Belçikalı golcünün kendisinden daha iyi olduğu söyleyerek Tümer'e cevap verdi:

"Doğru söylemiş. Batshuayi benden daha iyi golcü. Beşiktaş bu sezon çok arkasında durdu, hayranlıkla izledi. Tümer abinin yorumuna saygı duyuyorum. Beşiktaş'a gelseydim yanılır mıydı bunu hep beraber görürdük."

HULL CITY TRANSFERİ YALAN

Burak Yılmaz'ın Hull City'ye transfer olacağı da iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'yla transfer konuştuklarını açıklayan Burak, "Avrupa’dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de ‘Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a: Cenk'i alma beni al Futbolu siyah beyazlı formayla bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeye devam etmek isteyen Kral "Yıllık ücreti de siz belirleyin" dedi.

Lille kulübü son maçına çıkan Kral Burak Yılmaz'a böyle veda etti Burak Yılmaz iki sezondur formasını giydiği Lille'e veda etti... Dün oynana Rennes maçında son kez Lille forması giyen 36 yaşındaki santrforu tribünler ayakta alkışladı. Fransız kulübü sosyal medya hesaplarından Burak Yılmaz'a veda videosu paylaştı. Kral'ın duygusal anları bir kez taraftarı gönlünden taht kurmasına neden oldu.

Beşiktaş'ın çocuğu Kazımcan Karataş, Rıdvan satılırsa imzayı atacak Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcunun yerini Altay'dan Kazımcan Karataş'la doldurmayı planlıyor. 2003 doğumlu Kazımcan tam bir Beşiktaş fanatiği...