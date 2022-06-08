Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin Galatasaray'a gelmek için "yol yaptığı" iddia edildi. Fotomac.com.tr kaynaklı habere göre; Balotelli kendisine gelen bir soruya, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp" cevabını verdi.

SORUYU KİM SORDU, KAYNAK NERESİ?

Mario Balotelli, daha önce de Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de "Büyük saygı"diye yazmıştı. Bu paylaşıma dayandırılan haberde Balotelli'ye bu soruyu kimin sorduğu, 31 yaşındaki santrforun bu cevabı kime verdiği gibi bilgiler yer almadı. Yine aynı haberde Balotelli'nin Fenerbahçe'yle ilgili ise "Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim." dediği savunuldu.

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ADANA'DA KARİYERİNİ DÜZELTTİ

Mario Balotelli bitti denilen kariyerini Adana Demirspor transferiyle toparladı. Geçtiğimiz yaz Mavi Şimşekler'e 3 yıllık imza atan Balo, 33 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor yönetiminin Balotelli'yi satıp para kazanmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

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