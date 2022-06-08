Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan ve iyi bir sezon geçiren Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla görevden ayrıldığını açıklamıştı. Twitter'dan açıklama yapan 40 yaşındaki tekink direktörün "gönderildim" iması akıllarda kaldı. İstanbul ekibi şu sıralara Andrea Pirlo'yla temas halinde. Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ten ayrılık sürecini anlattı.

VOLKAN DEMİREL KOVULDU MU, BIRAKTI MI?

Haber Global'e konuşan Volkan Demirel şunları söyledi:

"Karagümrük'te önümüzdeki sezon için 3-4-5 gibi sıralarda yer almayı hedefliyordum. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Hurma'nın söylediği gibi bazı isteklerimin karşılanamayabileceğini gördüm. Hak veriyorum, döviz kurunun geldiği nokta ortada. Belki 3-4 sene çalışmayacağı ancak hep doğru yere gitmek için uğraşacağım. Belki kimse bilmez ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken 3-4 tane kulübün altyapı tesislerini, A takım idmanlarını izleyip notlar aldım"

"NASIL BİRLEŞTİYSEK ÖYLE AYRILDIK"

"Fatih Karagümrük benim ilk göz ağrım ve çok benimsediğim bir yerdi. Çok da güzel ilişkiler kurduk ancak ancak hedeflerin uyuşmaması doğrultusunda nasıl birleştiysek öyle de ayrıldık. Karagümrük'te ilk 4 hedefim vardı ancak bunu oyunculara son 1 ay kala hissettirdim. Onları baskı altına almak istemedim. Fenerbahçe maçında galip gelebilseydik bu hedefe ulaşabilirdik. Kısa vade, orta vade ve uzun vade doğrultusunda 3 tane hedefim var. Benim için Karagümrük her anlamda doğru bir yerde. İkinci adımımın ne olacağını zaman gösterecek. Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim" dedi.

Volkan Demirel Karagümrük teknik direktörlüğünden ayrıldı Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi. Kırmızı-Siyahlılar 40 yaşındaki teknik direktörle Süper Lig'i 8. sırada tamamladı ancak başkan Hurma yola devam etmek istemedi.

HEDEFİ FENERBAHÇE VE AVRUPA

Teknik direktörlük hedefleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğunu söyleyen Demirel, "Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum. Şu anda kariyerim planladığım gibi gidiyor. Daha giriş kapısındayız. Ekibimden de çok memnunum, Karagümrük'ün başına geçtiğimizde fiziksel anlamda bizim istediğimiz durumda olmayan bir takım vardı ve biz ekibimle beraber çok iyi bir düzene soktuk. Bizim giriş kapımız açıldı. O kapıdan iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Türk futboluna hem genç yetenekli oyuncular kazandırmak istiyoruz. Ancak dediğim gibi henüz daha giriş kapısındayız." dedi.

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