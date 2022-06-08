Türkiye Gazetesi

Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı ve Trabzonspor'un "Çilingir"i Anastasios Bakasetas, geleceği hakkında Yunan basınına açıklamalarda bulundu. "Takımda çok mutluyum. Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Kutlamalar hala sürüyor" diyen yıldız orta saha, açık kapı bıraktı.

İKİ MAÇTA DA GOL ATTI

UEFA Uluslar C Ligi'nde yer alan Yunanistan deplasmanda iki maç oynadı. Bakasetas Kuzey İrlanda ve Kosova'yla oynadıkları bu iki maçta da gol attı. Trabzonspor'da bu sezon 43 maçta 9 gol - 8 asistlik skor katkısıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Bakasetas'ın Bordo-Mavililer'deki geleceği merak ediliyor.

"HER ŞEYİ ZAMAN GÖSTERECEK"

Transfer konusuna da değinen "Tasos" Bakasetas, "Transfer konusunda ise neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim. Her şeyi zaman gösterecek ve bu konularla pek ilgilenmiyorum." şeklinde konuştu.

2020-21 sezonunun devre arasında 3 milyon euro bonservisle Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldızın bordo-mavili ekiple 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.