Türkiye Gazetesi

Samsunspor haberleri... Samsunspor'da teknik direktör arayışı Bayram Bektaş'la son bulmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı bugün 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Karadeniz ekibi daha önce Çağdaş Atan, Ersan Parlatan ve Levent Şahin gibi isimlerle görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

SAMSUN'DA "BAYRAM" VAKTİ

Nuri Asan Tesisleri’nde 'Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok Samsun’a yakışacak, Samsun’da Bayram vakti' temasıyla düzenlenen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"PROJEYİ BEĞENDİM"

İmza töreninde konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "6 saatlik görüşmenin ardından ilk görüşmemizde görevi kabul ettim. Başkanımız projeyi bana anlattı. Şehri, takımı, potansiyeli ve beklentileri biliyorum. Bu neticede ilk görüşmede teklifi kabul ettim. Allah’ın izniyle kimsenin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bize inanların, bize destek verenlerin desteğine karşılık vermek istiyorum. Burasının çalışma imkanları çok güzel. Kamp hazırlıklarını yaptık ve kadro oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir beklenti var ama isim vermeyeceğiz" dedi.

Samsunspor teknik direktörünü bir türlü bulamıyor! Ersan Parlatan da olmadı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan’ın ardından prensip anlaşmasına vardığı Ersan Parlatan’la da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Bektaş şöye devam etti:

"Oyuncu ismi verdiğimizde başka takımlar talep edebiliyor. 20 Haziran’da Samsun’da toplanıp ön hazırlık yapacağız. Kampa gidecek oyuncular da burada belli olacak. Şehrin, takımın ve camianın beklentisinin farkındayım. Ben de challenge (meydan okuma) seven bir insanım. Çok zor durumlardaki takımlara gittim ama hep istediğim futbol kurgusunu oturttuğum için zaten buradayım. Akıllarda iz bırakmışızdır. Bunu burada daha üst seviyeye çıkartarak inşallah sezon sonundaki özlemi hep beraber gideririz. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü şampiyonluğumuzla pekiştirirsek tarihe geçeriz. Bu duyguları yaşamak için sabırsızlanıyorum"

İmza törenine Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da katıldı.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet güven tazeledi... İşte yeni yönetimi GZT Giresunspor’un Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hakan Karaahmet yeniden seçildi. 141 delegenin katıldığı seçimde 134 delege oy kullandı.