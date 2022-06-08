Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin katılım sağlayacağı 2. Eleme Turu kuraları 15 Haziran’da, Trabzonspor’un katılacağı play-off kuraları ise 2 Ağustos’ta çekileceği açıklandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos’ta yapılacak ve ilk maçlar 6-7 Eylül’de oynanacak.

Grup maçlarının fikstürü ise şöyle:

2. hafta: 13-14 Eylül 2022

3. hafta: 4-5 Ekim 2022

5. hafta: 25-26 Ekim 2022

6. hafta: 1-2 Kasım 2022

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TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesinden paylaşılan takvimde, eleme turları, grup aşaması ve finaller de belli oldu. 2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, play-offlarda ilk maçına 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 23-24 Ağustos tarihlerinde çıkacak.

Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi mesaisine erken başlayacak. 2. Eleme Turu’nda ilk maçında 19-20 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertliler rövanş karşılaşmasına ise 26-27 Temmuz’da çıkacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ ŞEHİRDE?

2004-2005 sezonunda İstanbul’da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez bu şehirde oynanacak. 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi ise 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.

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