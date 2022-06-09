Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’ın 39. başkanı 11 Haziran’da belli olacak. Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte yarışa giren Dursun Özbek seçime sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray için olmazsa olmazı “mali bağımsızlık” olarak belirleyip şöyle devam etti:

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Projelerimiz sayesinde kısa vade borçları bitireceğiz. Florya’daki, Emlak Konut’un 40 dönüm arazisini alarak 97 bin m²lik konut projesi yapacağız. Mecidiyeköy binası rezidans olacak. Riva’ya ek olarak 200 dönüme izin alacağız. A Takım ve altyapı tesislerini tamamlayıp, otel ilave edeceğiz. 2026 sonuna kadar 9,5 milyar TL’lik bir nakit akışı öngörüyoruz.

DÖRT TRANSFER TAMAM

On oyuncu ile görüşüyoruz. Bunlardan en az dördünü transfer edeceğiz. Transferi de bu şekilde tamamlayacağız teknik direktörü de buna göre seçeceğiz. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bütün Türkiye’nin gurur duyduğu, rakiplerimizin imrenerek takip ettiği o eski günlerine geri dönecek. Bunu barışarak, birlik olarak, mali bağımsızlığımızı sağlayarak gerçekleştireceğiz. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Hem sahada hem de masada güçlü bir Galatasaray için göreve talip olduk. En yakında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için ısmarlama aday bekleyenler boşuna bekler. Biz buradayız. Kimseye meydanı bırakmayız..."

ALTYAPI YATIRIMLARI

Altyapı ve amatör branşlarla da ilgili projelerine değinen Dursun Özbek "Altyapıdan yetiştirilecek futbolcular ile sürdürülebilir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Yani hem yetiştirdiğimiz oyuncularla başarıya ulaşacağız hem de futboldan her zaman kâr etmeyi amaçlayacağız. Sadece futbolda değil, diğer branşlarımızda da altyapılarımıza gereken önemi verecek ve kadrolarımızı bu şekilde oluşturacağız. Erkek basketbol, erkek voleybol, kadın voleybol, su topu, yelken ve daha sayamadığım tüm diğer amatör branşlarda küçülerek değil Galatasaray’ın adına yakışır şekilde kurulan kadrolarla büyüyerek başarılara koşacağız" diye konuştu.

EĞER SEÇİLİRSE... CAMİAYA BARIŞ SÖZÜ

Dursun Özbek, Galatasaray camiasının kurtuluş reçetesindeki en önemli unsurların başında camia içindeki barış olduğuna dikkat çekti. Özbek "Galatasaray ancak birlik olursa tüm sorunların üstesinden gelir. Barışmamız gerekiyor. En fazla ihtiyacımız olduğu şey barışmaktır. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz. Eğer seçilirsem, barışmayı sağlayacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

HAMAMCIOĞLU'NUN PLANI GÜÇLÜ YÖNETİM

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçim öncesi bir lansman düzenledi. Geceye eski başkanlardan Ünal Aysal da katıldı. Hamamcıoğlu, "1 senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz" diyerek Dursun Özbek'e gönderme yaptı.

Metin Öztürk için, "Biz 30 Nisan'dan beri buradayız. 30 Nisan'dan önce 2 aday yarışıyorduk. O gün Metin Öztürk 'yeni aday çıkarsa o kişi haindir' demişti. Şimdi sonradan aday olan kişinin listesine girdi" diyen Hamamcıoğlu, "İnşaat diye diye insanı unuttuk. Güçlü bir yönetim olursa önümüzde kimse duramaz. Varmak istediğimiz yer güçlü yönetim" şeklinde konuştu.

Yunus Akgün geçen sezonu 39 maçta 9 gol ve 17 asistle tamamladı. Kerem Aktürkoğlu yorucu geçen sezonda 51 maçta süre alırken 13 gol attı ve 12 de asist yaptı.

MOURINHO'DAN YUNUS YOKLAMASI

Galatasaray’dan kiralık gönderildiği Adana Demirspor’da güzel işlere imza atan ve millî takıma kadar yükselen Yunus Akgün’ü Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho sordu. İtalyan basınına göre ünlü teknik adam Akgün için Adana Demirspor’un hocası Vincenzo Montella'dan görüş aldı. Montella’nın "Sınırsız kabiliyetli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı" bilgisini verdiği öğrenildi.

AKTÜRKOĞLU İÇİN SEÇİM BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılar adına sezon kötü geçti belki ama değerine değer katan ve sürekli yükselişte olan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. 23 yaşındaki isim B. Dortmund, Arsenal, Manchester City ve Montpellier gibi kulüplerin yakın takibine girdi. Güncel piyasa değeri 16,5 milyon avro olan genç hücum oyuncusu için Galatasaray’da seçimin sonuçlanması bekleniyor. Avrupa kulüpleri, yeni yönetimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bir garip iddia! Balotelli'nin "Galatasaray Fenerbahçe'den büyük" dediği iddia edildi... Mario Balotelli'nin, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Fenerbahçe Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim" dediği iddia edildi. Bu soruyu kimin sorduğu, 31 yaşındaki santrforun bu cevabı kime verdiği gibi bilgiler muallak...