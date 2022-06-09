NBA final serisi 3. maçında Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors'ı TD Garden'da ağırladı. İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan 116-100 galip ayrıldı.
CURRY'NİN 31 SAYISI YETMEDİ
Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
Serinin 4. maçı, 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00'te yine Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak.
Golden State Warriors bu kez hata yapmadı, NBA final serisine eşitlik geldi Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı. Stephen Curry 29 sayıyla oynadı.