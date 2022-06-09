Türkiye Gazetesi

Antalyaspor kadrosunu Soner Aydoğdu'yla güçlendirdi. Teknik sorumlu Nuri Şahin yönetiminde yeni sezona iddialı girmek isteyen Akdeniz ekibi, tecrübeli orta sahayla 2+1 yıllık sözleşme imzanlandığını açıkladı.

ORTA SAHAYA MAESTRO

Sezonu rekor puanla tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar'da Brezilyalı stoper Naldo, kaptan Hakan Özmert, Rus savunmacı Kudryashov ve Hollandalı kaleci Ruud Boffin'le yollar ayrıldı. Hadji Wright ve Ndao gibi kiralık isimler ise geri döndü.

Bonservisi Başakşehir'de bulunan ve son 3 sezondur Göztepe'de kiralık oynayan 31 yaşındaki Soner, Süper Lig'in en etkili yerli merkez orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

İlk transferini İstanbulspor'un kalecisi Alperen Uysal'la yapan Antalyaspor, orta sahasını da Soner Aydoğdu gibi klas bir isimle güçlendirdi.

Antalyaspor'da kale Alperen Uysal'a emanet... İstanbulspor'dan kaleci transferi Antalyaspor, Ruud Boffin'in yerine kaleyi İstanbulspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Alperen Uysal'a emanet etti.