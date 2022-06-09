Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz, Einracht Frankurt'a transfer oluyor. Futbolcuyla anlaşan Alman kulübü, Beşiktaş yönetimiyle de el sıkıştı.

NTV Spor'un haberine göre; Alman ekibi 5 milyon Euro ve performansa bağlı ek ödemeleri içeren 1 milyon Euro ile birlikte toplam 6 milyon Euro'luk teklifini siyah beyazlı kulübe iletti. Ayrıca oyuncunun bir sonraki bonservis bedelinin %20'si Beşiktaş'a verilecek.

Beşiktaş'ın çocuğu Kazımcan Karataş, Rıdvan satılırsa imzayı atacak Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcunun yerini Altay'dan Kazımcan Karataş'la doldurmayı planlıyor. 2003 doğumlu Kazımcan tam bir Beşiktaş fanatiği...

MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ İMZALIYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 2 sezonda Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin lsitesine giren Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım kampında bulunuyor. Beşiktaş ile Eintracht anlaşmayı noktadığı anda Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolleri için Almanya'ya geçecek.

17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

Kadosunda bir başka milli sol bek Umut MEraş'ı bulunduran Beşiktaş, Altay'dan 19'luk Kazımcan Karataş'ı da bitirmek üzere.

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri