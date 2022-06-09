Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve uzatmaya yanaşmayan Cyle Larin'in Medipol Başakşehir'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre; şimdiye kadar Patryk Szysz, Alper Karaman ve Francis Nzaba'yı kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla önemli bir takviyeyi gerçekleştirme aşamasına geldi.

Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt'a hayırlı olsun! Transfer bitti, işte detaylar... UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki milli sol beki kamp dönüşü Almanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

TAVAN ÜCRET ÖNERİLDİ

Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro isteyen Kanadalı forvete tavan ücret olan 1.5 milyon euro teklif edilmişti. Larin'in menajeri Çebi yönetimine "Avrupa'dan çok teklif var" diyerek tok satıcıyı oynamıştı. Cyle Larin'i şimdiye kadar hiçbir Avrupa kulübüne pazarlayamayan menajerinin Başakşehir'le masada olduğu ortaya çıktı.

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EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen sezon devre arasında sol öne transfer ettiği Trezeguet'ten oldukça verim almıştı. Mısırlı forvet gelecek sezon olmayacak. Turuncu-Lacivertliler'in bu pozisyon için ilk adayının Larin olduğu öğrenildi. Medipol Başakşehir yönetimi, Kanadalı yıldızla temasa geçerken yıllık maaş konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu ifade edildi.

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