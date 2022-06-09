Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelmesinin ardından Brezilya basını Portekizli hocanın eski öğrencilerinden bir çoğunu Fenerbahçe'ye yazmıştı. Sarı-Lacivertliler'de transferin en çok merak edilen ismi kuşkusuz yeni santrfor...

DZYUBA BEDAVAYA GELDİ

İsmi bir süredir Fenerbahçe'yle anılan Rus santrforun transfer görüşmeleri için İstanbul'da olduğu iddia edildi. GOAL Türkiye, 33 yaşındaki santrforun İstanbul'da olduğunu yazdı.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Dyzuba, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep etti. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Kim Min-jae Napoli'nin hedefinde... Koulibaly giderse Fenerbahçe servet kazanacak Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'nin takımdaki geleceği merakla bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ismi bugüne kadar pek çok Avrupa deviyle anıldı. Son iddia ise İtalya'dan geldi. Transfer uzmanı Di Marzio, Kim'i Napoli'ye yazdı. Sarı-Lacivertli yönetim de bir yandan yıldız stoperinin ayrılma ihtimaline karşın kendi çalışmalarını yürütüyor.

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı. 13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.

Ozan Tufan Trabzonspor'a çok yakın! Şota'dan Fenerbahçe'ye son dakika golü Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olması beklenen ve Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon euro kazandıracağı yazılan Ozan Tufan'ın son bir hamleyle Trabzonspor'a döndüğü ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Hull City'nin teknik direktörü Şota üzerinden giderek bu transferi bozdu!

Fenerbahçe'den kale gibi imza! Altay ile anlaşma tamam Sarı lacivertli kulüple bir senelik mukavelesi kalan başarılı eldivenin işi erkenden bitti. Resmî imza millî takım dönüşü...