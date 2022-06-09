Türkiye Gazetesi

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kendisine yer bulamayan tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev... Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

HALİL UMUT MELER HOLLANDA MAÇINA

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hollanda ile Polonya takımları arasında 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Hollanda ile Polonya takımları arasında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasını yönetecek. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Kemal Yılmaz ise AVAR olarak görev yapacak" denildi.

ABDÜLKADİR BİTİGEN'E DE GÖREV VERİLDİ

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası hakem listesine alınmadı FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Cüneyt Çakır yeşil sahalara geri döndü! Taraftarın desteği ise duygusal anlar yaşattı MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun MHK'nin liste dışı bırakma kararını bozmasının ardından görevine geri döndü. Dün oynanan Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalan Çakır, duygusal anlar yaşadı. Yeşil sahalara adım atan Cüneyt Çakır, tribünlerdeki taraftarların coşkulu alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı. Çakır, taraftarın alkışlarına önlerinde eğilerek karşılık verdi.