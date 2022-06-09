Türkiye Gazetesi

Ahmet Nur Çebi: Başkan

Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu

Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu

Beşiktaş'ta 2. kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetimi mazbatasını aldı Hafta sonu gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı.

Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu

Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu

Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu

Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu

Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan Beşiktaş, bugün sandığa gitti. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen kozlarını paylaştı. Çebi, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu

Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu

Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu

Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu

İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri