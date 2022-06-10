Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da seçim için artık geri sayıma geçilirken, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçim sürecini gazeteniz TÜRKİYE’ye anlattı. “Galatasaray’daki en büyük eksiklik samimiyetsizlik, şeffaflık ve güven” diyen Hamamcıoğlu “Samimiyetsizliği yine yaşadık. Ben 30 Nisan öncesi de adaydım, ilkemizi koruduk. Son anda Dursun Özbek aday oldu, sonradan çıkacak kişileri peşinen hainlikle suçlayan Metin Öztürk de onunla koalisyon yaptı. Galatasaray camiası şuna karar vermeli; kulübü bu duruma düşürenleri tekrar seçecekler mi? Aynı filmi, aynı oyuncularla tekrar izlemek istiyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ ALTYAPIDA

İşte Hamamcıoğlu’nun reçetesi...”Kurtuluş altyapılarda. Burada devrim yapmalıyız. Kendi yıldızlarımızı çıkarmalıyız. Fenerbahçe 140 milyon dolar harcadı, sonuç ortada. Bizim de eski dönemlerimizde benzer durumlar yaşandı. Torrent’in sözleşmesi devam ederken başka isimlerle anlaşma doğru olmaz. Teknik adamlık için 3-4 adayımız var. İlk görüşmeler yapıldı. Biz bir futbol felsefesi oturtmak istiyoruz. Yolda ince ayarlar yapılacak şekilde. Ama ana şablonu uzun süreli olmalı, sürekli değişmemeli...”

EKOL KURMAK İSTİYORUZ

“Biz seçimi yüzde 60’la kazanacağımızı ön görüyoruz. Camianın duayenleri Ünal Aysal, İnan Kıraç, Muharrem Yılmaz gibi isimler destek veriyor. Mesela yarın Mancini ile masaya oturacak olursak tabii ki Ünal Bey’den destek isterim. Mancini çok kaliteli bir isim. Ama hocamız Alman da olabilir. Biz Derwall gibi bir ekol kurmak istiyoruz. Yanında da bir yerli isim yetişsin istiyoruz. Florya’yı, Büyükçekmece’deki 110 dönümlük arazimize taşıyacağız. Kemerburgaz’a spor şehri kuracağız. Hastaneden sosyal tesise kadar. Biz satmadan yapacağız...”

HEDEF ŞAMPİYONLUK

“Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak. Önümüzdeki sezon hem lig hem kupada mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kadromuza takviyeler olacak. Ama bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. Galatasaray’ın asıl yeri olan Avrupa kupalarına dönmemiz şart. Bunun yolu da sportif başarıdan geçiyor. Daima zirveye oynayan, ligi domine eden bir sistem için çalışıyoruz. Amatör şubeleri de liyakatli profesyoneller yönetecek. Bunların finansmanını çözüm ortaklarımızla oluşturacağız. Her anlamda seçime hazırız...”

İNCİLER

EMLAKÇI MI OLDUK?

“117 spor kulübünü gayrimenkul şirketine çevirdiler otelciler ve müteahhitler maalesef! Bu gayrimenkuller G.Saray’ın kimsenin babasının malı değil. Ortada 9,5 milyar TL varsa bize de var, biz de satarız! Bu proje değil kimse kusura bakmasın.”

ALTYAPI ÖNEMLİ

“Niğdespor’la bir yıl kaybettik. Sonuç yok. Farklı kriterlerde altyapı çözüm ortağı bulmamız lazım. Biz bir önceki seçimde göreve gelseydik Bandırmaspor ile iş birliği yapacaktık.”

ERDEN TİMUR DEVAM EDECEK

“Erden Timur ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptık. Göreve gelirsek basketbol şubesinde devam edeceğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Başarılı olan şeyleri korumalıyız...”

ADA SOSYAL TESİSTİR

“G.Saray Adası’na kimse göz dikmesin! Hedefleri olanlar kimse... 2023’te sosyal tesis olarak açacağız. 700-800 bin dolara ihtiyaç var. Sponsoru da hazır. Karşılığında bize ait olmayan kısmın işletmesini alacak.”

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