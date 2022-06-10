Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte gözler transfere çevrilmiş durumda. Portekizli teknik adamın liste başındaki isim ise Flamengo’dan talebesi Bruno Henrique... Brezilya’da en forma isimlerden biri olarak gösterilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı lacivertliler 8 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda. Henrique, hızıyla futbol dünyasının dikkatini çeken bir isim. Tecrübeli futbolcu 2019 yılında Libertadores Kupası’nda Internacional’a karşı oynanan maçta 38 kilometre hıza ulaşmış ve dünya gündemine oturmuştu.

BOLT'U GEÇEN ADAM

Bruno Henrique böylece ünlü Galli yıldız Gareth Bale’in 36,9 km’lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti. FIFA’nın Twitter hesabında Bruno Enrique’nin ulaştığı hız için “süpersonik” yakıştırması yapılmıştı. Henrique’nin bu hızı dünyanın en hızlı atleti Usain Bolt’un 2009’da 100 metre dünya rekorunu kırarken ulaştığı 37,6 km’lik hızın da üzerinde. Oyuncuyu Avrupa pazarına çift haneli rakamlara satmak isteyen Flamengo’nun 8 milyon avroyu kabul etmesi hâlinde transfer gerçekleşecek.

20 MİLYON EDER Mİ?

Bruno Henrique’nin serbest kalma bedeli 35 milyon avro. Sözleşmesi Aralık 2023’e kadar devam ediyor. Flamengo’nun hayali de 20 milyon avro para kazanmak. Ancak Brezilya basını bile 31 yaşındaki oyuncudan böyle bir beklentinin hayal olduğunu, bunun yarısına transferin bitebileceğini yazıyor

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