Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta dış transfer çalışmaları devam ederken öz kaynaktan yetişen Rıdvan Yılmaz yeni takviyeler için de kaynak oluşturacak. UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Frankfurt, uzun süredir siyah beyazlıların sol bek oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Torino ile çekişiyordu. İtalyanların 5 milyon avroluk teklifini Başkan Ahmet Nur Çebi reddetti. Bunun üzerine Almanlar devreye girdi. Frankfurt’un yetkilileri bugün İstanbul’a gelerek Torino’dan daha iyi bir teklif sunacak.

TERCİHİ ALMANYA

Frankfurt’un teklifinin 6 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde olacağı öğrenildi. Bu durumda Rıdvan Yılmaz, Alman ekibinin en pahalı bek transferi olarak kayıtlara geçecek. Bundesliga temsilcisi 2017’de Jetro Willems için 4,5 milyon avro ödemişti. Rıdvan Yılmaz ayrıca Frankfurt tarihindeki en pahalı altıncı futbolcu olacak. Dört senelik kontrata imza atmaya hazırlanan 21 yaşındaki millî futbolcunun da Bundesliga’da top koşturmayı çok istediği biliniyor.

GHEZZAL EV BAKIYOR

Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss için vatandaşı Rachid Ghezzal devrede. Faslı oyuncunun, yeni takım arkadaşı için İstanbul’da ev baktığı öğrenildi. Saiss’e İstanbul hakkında bilgiler de veren Ghezzal’ın, “İstanbul harika bir şehir ve taraftar da olağanüstü. Burayı çok seveceksin" dediği öğrenildi.

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