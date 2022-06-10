Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris’in formasını giyen yıldız 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye ile temasa geçti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Ndiaye ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas temsilcisi, Senegalli oyuncuya teklif götürecek. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde 317 maça çıkan ve 65 gol atan Ndiaye, 64 kez sarı kart görürken, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÇALIMBAY'YA BÜYÜME SÖZÜ..

Son 3 sezondur Sivasspor'u çalıştıran ve her sezon takımını Avrupa'ya götüren teknik direktör Rıza Çalımbay, görevine devam etmek için başkan Mecnun Otyakmaz'dan "hedef büyütme" sözü almıştı. Yiğidolar transfer çalışmalarını geçen yıldan daha yüksek bir bütçeyle sürdürüyor.

Badou Ndiaye, 2018 yazında Osmanlıspor'da Galatasaray'a 7.5 milyon euro bonservisle transfer olup sadece 6 ay sonra Premier League ekibi Stoke City'ye 16'ya satılmıştı. Senegalli futbolcu Süper Lig'de Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi.

Sivasspor hedef büyüttü, Rıza Çalımbay imzayı attı Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlılar'da 3 sezondur görev yapan ve 3 sezondur Yiğidolar'ı Avrupa'ya taşıyan Çalımbay, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.

Uğur Çiftçi Sivasspor ile 4 yıl uzattı... Tecrübeli sol beke rekor sözleşme Sivasspor yönetimi tecrübeli sol bek Uğur Çiftçi'nin sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı... 2018 yazında Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve 4 sezondur Kırmızı-Beyazlı formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 sezon da Yiğidolar'da top koşturacak.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylelikle yiğidolar söz konusu kupayı ilk kez müzesine götürdü.