Türkiye Gazetesi

Lüksemburg ile deplasmanda oynanacak maçı değerlendiren Kaan, "Lüksemburg belki bizi en çok zorlayan rakip olabileceğini düşünüyoruz. İlk iki maçta çok iyi başlangıç yaptık. Kağıt üstünde çok güçlü rakipler olmamasına rağmen iki maçta 10 gol atıp buraya geldik. Bu 6 maçtan 6 galibiyetle çıkmak istiyoruz. Mümkünse gol yemeden, bol gol atarak inşallah bu yolda devam ederiz. Şu anda iki takım 6 puanda. Son senelerde bazen kolay maçlarda zorlandık ama yeni döneme başladık. Geçen iki maçın öz güveniyle bu maçı da kazanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TAKIMIN YENİ ABİLERİNDEN

Kaan, "27 yaşında olmana rağmen takımdaki deneyimli isimlerden biri haline geldin. Bu sana neler hissettiriyor?'' sorusuna, "Bana da bazen biraz garip geliyor. 27 yaşındayım ama ben aslında kendimi genç hissediyorum ama milli takıma geldiğimde üzerime bir ağırlık oturuyor. Çok konuşmuyorum ama mümkün olduğu kadar kardeşlerime, arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Sadece ben değil Hakan olsun, Serdar olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç bir takıma sahibiz, bu yoldan inşallah devam ederiz ve başarılı oluruz. Daha büyük turnuvalara katılırız." yanıtını verdi.

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Lüksemburg - Türkiye maçı yarın oynanacak. İki ülke yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Lüksemburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 müsabakadan 6'sını Türkiye, birini Lüksemburg kazandı. İkisi resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 5'i Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 13 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Doğukan Sinik A Milli Takım'da şov yaptı, değerini katladı Antalyaspor'daki performansını A Milli Takım'a taşıyan Doğukan Sinik, Litvanya maçında şov yaptı. Ay-Yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı 6-0'lık Litvanya maçında 2 gol atan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu. Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım 2'de 2 yaptı: Kuntz'un eli güçlendi Alman teknik adam iki maçta farklı kadro tercihlerinde bulundu, Doğukan Sinik, Ferdi, Salih Özcan gibi isimleri kazandı, alternatif bir gençliğin yolunu açtı. Öte yandan, millî forma ile ilk gollerini Litvanya ağlarına atıp rakibin direncini kıran Doğukan, herkesi kendine hayran bıraktı.