Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberi... Romain Saiss ne zaman geliyor? Beşiktaş transferi bitirdi mi? Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği bu sorular yanıt buldu. Futbol otoritelerinin tam not verdiği ve "nokta transfer" olarak yorumladığı Faslı stoper imzaya geliyor.

ROMAİN SAİSS YILLIK ÜCRET NE KADAR?

6 yıllık Wolverhampton kariyerinin ardından Premier League ekibinden ayrılan Romain Saiss, Beşiktaş'la her konuda anlaştı. 32 yaşındaki stoperin 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından salı günü İstanbul'da olması bekleniyor. Saiss ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

VİDA'DAN DAHA İYİSİNİ BULDULAR

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. 4.5 sezondur Siyah-Beyazlı formayı giyen ve yıllık 3.5 milyon euro para kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yüksek maaş yükünden kurtulan yönetim, en az onun kadar kaliteli bir ismi kadroya kattı.

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu. Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

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Romain Saiss transferinde son durum... Faslı stoperden veda sözleri Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'i bekliyor... Vida'nın ayrılışından sonra Hırvat stoperden daha iyisini bulan Beşiktaş yönetimi Faslı stoperle kesin anlaşma sağlamaya çok yakın. 6 yıldır Premier League ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal aradığı stoperi Premier League'de buldu Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss'le her konuda anlaştı. Bonservisi elinde olan 1.88 boyunda ve 32 yaşındaki Saiss, 27 Haziran'daki kapma yetişecek. Domagoj Vida'yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar aynı kalitede bir stoperi bedavaya buldu.