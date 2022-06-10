Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz Fiorentina'ya mı transfer oluyor... 36 yaşına gelen ve "4 yıl daha oynarım" diyen tecrübeli santrforun görüştüğü kulüplerden biri de Fiorentina... Mor Menekşeler milli yıldıza iki yıllık sözleşme önerdi. Burak Yılmaz katıldığı bir televizyon programında "Avrupa'da bir takımdan 5 yıllık teklif aldım. 2 sene futbolculuk, 3 sene hocalık. Yüzde 60 anlaştık..." demişti.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Burak Yılmaz Türkiye'ye dönmeye ise sıcak bakmıyor. Menajerlerine "Avrupa'da kulüp bulun" talimatı veren Kral, Beşiktaş iddiaları için, "Beşiktaş’a transfer olmayacağım. Bunu çok net söyleyeyim. Beşiktaş da beni istemiyor zaten. Bana karşı bir tasarrufları yok" ifadelerini kullanmıştı. Adana Demirspor'la ise ücret konusunda anlaşamadı.

YENİ ADRESİ İTALYA

Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Burak Yılmaz'ın tecrübesinden yararlanmak istiyor. 2000'lerin başında Fatih Terim'in çalıştırdığı Mor Menekşeler geçen sezonu ilk 10'da tamamlamış ancak Sırp yıldız Vlahovic'i Juventus'a satmıştı.

Teknik direktörlüğünü Vincenzo İtaliano'nun yaptığı Fiorentina ile Burak Yılmaz arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan Tümer Metin'e cevap... "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti Veteran golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmayacağını açıkladı... 36 yaşındaki santrforun Beşiktaş'a geri dönmesini değerlendiren Tümer Metin, "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti. Burak Yılmaz'ın bu yoruma cevabı oldukça tartışmalı...

Beşiktaş Jackson Muleka için Standart Liege'e ilk teklifini iletti Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. NTV'nin haberine göre; Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

Juventus'tan Fatih Karagümrük'e... Andrea Pirlo ile anlaşma tamam Fatih Karagümrük, bir süredir görüşme halinde olduğu İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yla anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano, Pirlo ile anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve 43 yaşındaki efsanenin gelecek sezon Süper Lig'de olacağını yazdı. İtalya'da son günlerde çıkan Pirlo & Karagümrük haberleri gerçeğe dönüşmek üzere... Volkan Demirel'le neden devam edilmediği de böylece ortaya çıkmış oldu.