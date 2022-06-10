Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus, ülkesinin A Bola gazetesine konuştu. Jesus, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

Yeni projelerde her zaman en yüksek beklentilere sahip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam "Bizi çok seven bir ülkeye gidiyoruz. Bu, projeyi kabul etmemizde belirleyici bir faktör oldu" dedi.

"TRANSFER İÇİN FAZLA ZAMANIMIZ YOK"

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran 67 yaşındaki Jesus, transferlerle ilgili soru üzerine "Mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim ancak finansal fair-play sebebiyle kulübün imkanları kısıtlı. Seçim yapmaya çalışacağız, fazla zamanımız yok. Başlangıçta işleri mümkün olduğunca çabuk organize etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ NEDEN SEÇTİĞİNİ ANLATTI

Şampiyon olma fikriyle yola çıktığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü. Bu takımı seçtim çünkü şampiyonluklar kazanacak bir kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti" diye konuştu.

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