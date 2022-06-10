Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer dönemine hızlı başladı. Transfer haberlerinin yoğun olduğu bugünlerde Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Ümraniyespor resmi açıklama yaparak, yeni transferini kamuoyuna ilan etti. Ümraniyespor, Kongolu Durel Avounou’yu kadrosuna kattı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’da transfer hız kazandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransa’nın Le Mans takımında forma giyen 24 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
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