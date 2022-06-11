Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta golcü transferindeki gelişmeler her geçen gün değişiyor. Uzun süredir yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda siyah beyazlı yönetim ideal ikilisini buldu: Sörloth-Muleka... Weghorst’un satın alma opsiyonunda yaşanan pürüzler ve Cenk Tosun’un yıllık ücretinde indirime gitmemesi yönetimin hedefini de şekillendirmiş oldu. Beşiktaş, Sörloth transferinde büyük mesafe katetti. Şu anda sadece Leipzig ile kiralama bedeli konusunda pazarlıklar yaşanıyor.

KAZANCI DEVREDE

Kulüpten gelen bilgilere göre bu pazarlıklar uzun sürmeyecek ve Norveçli yıldız yeni sezonda Beşiktaş’ın as golcüsü olacak. Siyah beyazlıların alternatif santrforu da as ayarında olacak. Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Jackson Muleka’yla görüşmeler olumlu ilerliyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı önümüzdeki günlerde Kongolu yıldızın bonservisine sahip olan Standart Liege ile görüşmek için Belçika’ya gidecek.

VIDA NAPOLİ'YE

Beşiktaş’tan ayrılan Domagoj Vida, İtalya yolcusu... Napoli’nin teknik direktörü Spalletti’nin, Vida’yı takımda görmek istediği ve İtalyan kulübünün bu doğrultuda harekete geçtiği öğrenildi. Hırvat oyuncu, Beşiktaş’ın 1,2 milyon avroluk teklifini reddetmişti.