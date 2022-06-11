Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Mevcut başkan Burak Elmas’ın mart ayında yapılan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim takvimi işlemeye başlamıştı. İki defa mahkeme tarafından müdahale edilen seçimler için yönetim 11 Haziran’ı belirlemişti. Sarı kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak. 8 bin 862 üyenin oy kullanabileceği duyurulurken, katılımın 4 bin - 4 bin 500 civarında olması bekleniyor.

24 SANDIK KURULACAK

Galatasaray Lisesi’nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek. Genel kurulun gece geç saatlere kadar sürmesi ön görülüyor. Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Metin Öztürk, Özbek ile birleşip listesinde yer aldı. Üyeler Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Seçilen başkan, iki yıl Galatasaray’ın başında kalacak.

ÖZBEK'TEN HAMLE: ÖZKAYA DA KURULDA

Galatasaray’ın 39. başkanını seçmesine saatler kala Dursun Özbek’ten son dakika hamlesi geldi. Özbek, Eyüpsor’un başkanı Murat Özkaya’yı kurullarına dâhil etti. Adı Eşref Hamamcıoğlu ile de anılan Özkaya, kim seçilirse seçilsin ‘Galatasaray için üzerine ne düşüyorsa yapacağı’ dile getirdi.

CEMAL ÖZGÖRKEY'DEN COLOMBUS PROJESİ

Dursun Özbek’in listesinde yer alan Cemal Özgörkey dün yaptığı tanıtımla merak edilen Colombus projesinin detaylarını açıkladı. Yönetim ve finans anlamında reform hedeflenirken Dijital AŞ, Pazarlama AŞ ve Yayıncılık AŞ’yi tek bir çatı altında çalıştırıp sonucunda da yıllık 30 milyon dolar gelir beklendiğinin altı çizildi.

ÖZBEK'İN PROJELERİ: 9,5 MİLYARLIK NAKİT AKIŞI

Dursun Özbek, Riva-Florya projesi, Mecidiyeköy’deki otel binası, Kemerburgaz’daki tesislerin yapımı, spor salonu inşaatı ve Beyoğlu’ndaki tarihî binaya yönelik çalışmalar neticesinde yaklaşık 9,5 milyar TL’lik bir nakit akışı hedeflediklerini söyledi. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için gerekli ödemeyi yapacaklarını belirten Dursun Özbek, ayrıca Galatasaray Adası’nın yeniden üyelere açılması için gereken maddi kaynağı da yönetim kurulunun karşılayacağını vadetti.

HAMAMCIOĞLU'NUN PROJELERİ: FLORYA TAŞINACAK

Eşref Hamamcıoğlu, maddi darboğazdan çıkmak için futbolun çok önemli olduğunun altını çizip, altyapılara yöneleceklerini, İstanbul’a yakın önemli bir takımla pilot kulüp anlaşması yapacaklarını, Eğitim Vakfından alacakları Büyükçekmece arazisine Florya’yı taşıyacaklarını, Kemerburgaz’a içerisinde Ali Sami Yen Spor Lisesinin de olacağı spor şehri kuracaklarını söyledi. Hamamcıoğlu, Galatasaray Adası’nı yeniden açacak sponsoru bulduklarını, Mecidiyeköy binasını da rezidans yapacaklarını açıkladı.

Galatasaray'da seçim ne zaman? Başkan kim olacak? Eşref Hamamcıoğlu - Dursun Özbek kapışması Galatasaray camiası seçime kilitlendi... Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulda çıkacak sonuca göre önce teknik direktör açıklanacak ardından transfer çalışmaları hız kazanacak...