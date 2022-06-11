Türkiye Gazetesi

Alex, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Sao Paulo kulüpleri de başsağlığı mesajı paylaştı.

Alex de Souza'dan Jorge Jesus yorumu... Fenerbahçe efsanesinda tam destek geldi Alex de Souza, Jorge Jesus'un yardımcısı olmayı kabul etmediği iddia edilmişti. İsmi kısa süre önce Hatayspor teknik direktörlüğü için de geçen Fenerbahçe efsanesi, Portekiz'in Record gazetesine verdiği röportajda Jorge Jesus'tan övgüyle söz etti. Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini söyledi.