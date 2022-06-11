Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz, PSG'nin İspanyol yıldızı Sergio Ramos'la çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Sarı-Lacivertli formayla geçen sezon 29 maça çıkan ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu sezonun yorgunluğunu Marmaris tatilinde atıyor. Marmaris'te kaldıkları otelde Sergio Ramos'a raslayan tecrübeli futbolcu, idolünde fotoğraf istedi.
RAMOS SERDAR AZİZ'İ KIRMADI
Geçen yaz Real Madrid'de PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki Sergio Ramos, Serdar Aziz'i kırmayarak fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli futbolcunun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum yapıldı.
Fenerbahçe milli stoper Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. 31 yaşındaki stoper "İinşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım" dedi.
PSG Sergio Ramos'u kadrosuna kattı Real Madrid ile 16 yılın ardından yollarını ayıran İspanyol yıldız Sergio Ramos'un yeni adresi Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain oldu.
Alex de Souza babasını kaybetti... Fenerbahçe efsanesinin acı günü Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza'nın babası hayatını kaybetti