Türkiye Gazetesi

Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland'ın çocukken Manchester City taraftarı olduğu ortaya çıktı. 21 Temmuz 2000 doğumlu Norveçli süper golcü, Twitter hesabından 3-4 yaşlarındayken çekilmiş Manchester City formalı fotoğraflarını paylaştı.

SADECE BABASINA 20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Ocak 2020'de Salzburg'dan transfer olduğu Borussia Dortmund'da dünyanın en iyi 2-3 golcüsünden birine dönüşen Erling Haaland'ın sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödeyerek transferi bitirmişti.

Haalan yeni takımında haftalık 375 bin pound alacak. Transfer sürecinde menajeri Mina Raiola ve babasının 20'şer milyon euro komisyon aldığı, Haaland'ın da en az 50 milyon euro imza parası aldığı iddia edilmişti.

Norveçli yıldız Twitter hesabında City'nin renginde bir kalp emojisi paylaşarak "Devam edecek" notu düştü. Haaland'ın ilk kez paylaştığı çocukluk fotoları ise büyük ilgi gördü. Zira, 2000'lerin başında bu kadar büyük bir kulüp olmayan Manchester City'nin Norveçli bir taraftarı olabileceğini kimse düşünmüyordu.

Manchester City resmi hesabı da Haaland'a "Yakında Görüşürüz" diye cevap verdi.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Norveç Milli Takımı kampından ayrılan Erling Haaland'ın önümüzdeki günlerde Ettihad Stadyumu'nda gerçekleşecek bir imza töreniyle yeni takımına katılması bekleniyor. Premier League şampiyonu henüz imza töreni detaylarını paylaşmadı.

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