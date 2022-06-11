Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK'da Doğan Edoğan krizi... Alacakları ödenmediği için TFF'ye kulübünü şikayet eden 25 yaşındaki futbolcu karşısında teknik direktör Erol Bulut'u buldu. Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre; kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çektiren Doğan Erdoğan'ın üzeri çizildi.

EROL BULUT KULÜPTEN YANA OLDU

Teknik direktör Erol Bulut'un geçen sezon 35 maçta forma giydirdiği orta saha oyuncusunun yaptığı son hareket kendisine pahalıya patladı. Haberde, "Her kulüp gibi Gaziantep FK'da maddi anlamda problemli günler geçirirken özellikle yabancı oyuncular bu durumu dikkate almadan FIFA'ya vermeleri kulüp içinde de şok etkisi oluştururken yerli oyunculardan ise sadece Doğan'ın böyle bir harekette bulunması oyuncuya kulübün bakış açısınıda değiştirdi" ifadeleri yer aldı.

KAMPA DAHİL EDİLMEYECEK

Doğan Erdoğan'ın kulübü TFF'ye vermesi sonrası Gaziantep FK'nın da karşı hamle yaptığı öğrenildi. Oyuncuyu kafadan silen ve teknik direktör Erol Bulut'u da durumu ileten kırmızı siyahlıların Doğan Erdoğan'ı kesin olarak göndereceği bildirildi. 1 milyon tl civarında kulüpten bir alacağı bulunan Doğan Erdoğan'a bu ödeme yapılsa dahi takımın kampına dahil edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

MENAJERİDEN AÇIKLAMA

Doğan Erdoğan'ın menejeri Necdet Ergezen konuyla alakalı Gaziantep Güneş gazetesine konuştu. 16 yaşından bu yana Doğan'ı tanıdığını ve menejerliğini yaptığını ifade eden Ergezen, "Kulüpten alacağımızı istedik ve bir cevap alamadık. Uzun süredir biriken maaş var ortada. Doğan'ın ödemeleri vardı ve bunu yapamadı. Onun ödemelerini ben yapmak zorunda kaldım. Sonuçta herkesin kendine göre bir hesabı var. Doğan geçtiğimiz sezon 35 maç oynadı. Karşılığı bu olmamalıydı. Biz de TFF'ye gitmek durumunda kaldık. Doğan bu takıma çok katkı sağladı" dedi.

Gaziantep FK Erol Bulut yönetiminde yola devam etme kararı aldı Son 13 lig maçında 1 galibiyeti bulunan, 7 maçtır kazanamayan ve futbolcularla sorun yaşayan teknik direktör Erol Bulut'un gelecek sezon da Gaziantep FK'nın başında olacağı açıklandı.

EROL BULUT BUNU HEP YAPIYOR

Geçen sezonun sonuna doğru bir grup futbolcuyla sorun yaşayan Erol Bulut'un takımdan gönderileceği iddia edilmişti. Ancak Kırmızı-Siyahlılar hocayı takımda tutup futbolcuları uzaklaştırdı. Geçen sezon hiç deplasman maçı kazanamayan Bulut'la yeni sözleşme imzalandı.

Erol Bulut’un ‘karaktersiz’ dediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye Kupası çeyrek final turunda Alanyaspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Gaziantep FK takımının teknik direktörü Erol Bulut, maç sonunda adeta ateş püskürdü. Alınan mağlubiyetten dolayı takımca üzgün olduklarını belirten ve isim vermeden bir oyuncuyu eleştiren Bulut, "Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." açıklamasında bulunmuştu. Erol Bulut’un bahsettiği futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.