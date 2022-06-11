Türkiye Gazetesi

Wlodarczyk, otomobilinin fotoğrafını da koyarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Aracıma girmeye çalışan hırsızı tek başıma yakaladım ve polise teslim ettim. Bu ne yazık ki bir kas sakatlığına sebep oldu. Pazartesi ameliyat olacağım. Hızlı müdahalesi için polise teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

OLİMPİYAT EFSANESİ

2012 Londra Olimpiyatları'nın yanı sıra Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de altın madalya kazanan 36 yaşındaki Wlodarczyk, 82,98 metreyle kadınlar çekiç atma dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kadınlar çekiç atmada tarihin en iyi 16 derecesinin 15'inin sahibi Polonyalı atletin, 4'er dünya (2009, 2013, 2015, 2017) ve Avrupa (2012, 2014, 2016, 2018) şampiyonluğu da bulunuyor.

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