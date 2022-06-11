Türkiye Gazetesi

Lincol Henrique Fenerbahçe'de... Portekiz'in Santa Clara kulübünde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşıldı. Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun, transferi açıkladı...

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİFTE BULUNDU"

Portekiz basınına konuşan Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 31 maça çıkan ve 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Lincoln'ü teknik direktör Jorge Jesus özel olarak istemişti.

DURAN TOP USTASI, 10 NUMARA TOPÇU

Lincoln Henrique nasıl bir futbolcu? Takımında duran topların hepsini kullanan Lincoln tekniğiyle ön plana çıkıyor. Guardian gazetesinin 2015'te, gelecekte dünya futboluna damga vuracak 50 futbolcu arasında gösterdiği Lincoln Henrique, kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamamış bir isim.

Brezilyalı futbolcu 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynamıştı. TFF 1. Lig'de henüz 18 yaşında olmasına rağmen 18 maça çıkan Lincoln 2 gol, 3 asistliklik performans sergilemişti.

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