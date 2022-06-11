Türkiye Gazetesi

Beşiktaş öz kaynak düzeninden yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transferinde detaylar belli olmaya başladı. 21 yaşındaki sol bekin transferi için Almanlar ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME KAÇ YILLIK?

TRT Spor'un haberine göre; Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 800 bin euro maaş alacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ise Rıdvan Yılmaz, Alman ekibinin en pahalı bek transferi olarak kayıtlara geçecek. Bundesliga temsilcisi 2017’de Jetro Willems için 4,5 milyon avro ödemişti. Rıdvan Yılmaz ayrıca Frankfurt tarihindeki en pahalı altıncı futbolcu olacak.

17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı.

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