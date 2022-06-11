Türkiye Gazetesi

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu.

Özbek toplam 2208 oy olarak başkan seçildi. Özbek 2015-2018 yıllarından sonra ikinci kez sarı-kırmızılılarda başkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, açıklamalarda bulundu.

Zaferin ardından kürsüye çıkan Özbek, gözyaşlarını tutumadı...

Seçimlerin Galatasaray’ın demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray’ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum." dedi.

"GALATASARAY’A BARIŞ GETİRMEK İSTİYORUM"

"Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu." diyen Özbek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray’a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

138 OY FARKLA BAŞKAN OLDU

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, 24 sandığın da tasnifi tamamlandı. Toplamda açılan 24 sandıktan 2206 oy alan Dursun Özbek, geriden geldiği yarışta rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde 138 oy farkla sarı kırmızılıların 39. başkanı seçildi. Hamacıoğlu ise 2068 oyda kaldı.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü'nde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.

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