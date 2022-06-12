Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası içine orta yaptı. Çağlar'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası yayı önünde topla buluşan Carlson'un sert şutu az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan pasında topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yan ağlara çarparak dışarı gitti.

35. dakikada Hakan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Barreiro'nun eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem Antonio Nobre penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Zeki Çelik'in sert ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu kaleci Moris'ten dönerken, Serdar Dursun'un yakın mesafeden şutunda kaleci Moris bir kez daha gole izin vermedi.

76. dakikada Dorukhan'ın sol çaprazdan pasında, ayağından seken topu baskıyla kazanan Serdar Dursun, rakibini geçerek ceza yayı üzerinden şutunu çekti ve meşin yuvarlak kaleci Moris'in solundan ağlarla buluştu. 0-2



Maç sonrası Ergin Ataman’dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması Anadolu Efes’in başarılı teknik ismi Ergin Ataman maçtan sonra yaptığı açıklamalarla sarı lacivertlileri karşısına aldı. Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulunan Ataman, “Biz şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsün” dedi.