Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Avrupa Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne Faroe Adaları ve Litvanya galibiyetleriyle başlayan A Millî Futbol Takımı'mız, grubundaki üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Avrupa futbolunda dikkat çeken bir başarısı bulunmayan nispeten zayıf rakibi karşısında önceki iki maça göre daha zor bir 90 dakika oynayan ay-yıldızlı takımımız Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle galip geldi.

FERDİ'NİN GERİ PASI!

Türkiye'nin 90 dakika boyunca topa daha fazla sahip olduğu karşılaşmada gol perdesi bir penaltı vuruşuyla açıldı. Çağlar'ın vurduğu kafa vuruşunun Leandro Barreiro'nun eline çarpmasıyla kazanılan vuruşta, topun başına geçen Çalhanoğlu, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. Maçın 66. dakikasında Ferdi'nin geri pasında top ağlarımızla buluşurken, maçın hakemi Antonio Nobre 'öncesinde faul var' diyerek golü iptal etti.

SIRADA LİTVANYA VAR

Millî takımımızı rahatlatan golü atan isim ise 76'da Serdar Dursun oldu. Kaybettiği topu kısa süre içerisinde geri kazanan gurbetçi oyuncu sert bir vuruşla kaleci Anthony Moris'i mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan bölümde de oyun disiplininden kopmayan Stefan Kuntz'un öğrencileri üç maç sonunda dokuz puana ulaştı. Türkiye gruptaki dördüncü maçını salı günü, geçen hafta 6-0 yendiği Litvanya ile oynayacak.

YİNE GOL YEMEDİK

Karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı memnun olduğunu söyleyen A Millî Takım'ın çalıştırıcısı Stefan Kuntz, "Zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Lüksemburg önünde bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük. Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli" diye konuştu.

FARKLI İSİMLERİ GÖRDÜK

Kuntz, kadro derinliğiyle ilgili gelen soruya "Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik. Bu yüzden de Serdar Dursun bugün (dün) ikinci yarı oyuna girdi ve yine golünü attı. Ailem de tribündeydi, onlar da benim kadar galibiyete sevindi" açıklamasını yaptı.

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