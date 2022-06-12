Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Rıdvan Yılmaz'ı son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a gönderen Beşiktaş'ta sol bek arayışları hız kazandı. Süper Lig'den düşen Altay'ın 19 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş bir numaralı hedef...

Rıdvan Yılmaz için 6,5 milyon avro bonservis geliri konuşulmaya başladıktan sonra Kazımcan'ın da fiyatı yükseldi. Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, genç sol bek için bonservis bedelini 2 milyon avro olarak belirlediklerini açıkladı.

İKİ DOST KULÜP

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu gelişme sonrası harekete geçti. Ayhan Dündar'ı arayan Çebi, rakamın çok yüksek olduğunu ve iki kulübün geçmişten gelen dostluğuna zarar vermemek adına bonservis bedelinin makul seviyeye çekilmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Dündar, konuyu yönetim kuruluna taşıyacağını ve hafta sonuna kadar cevap vereceklerini söyledi. Beşiktaş'ın, Kazımcan Karataş için 900 bin avroluk bütçe ayırdığı öğrenildi.

BİRLİK ZAMANI

Ahmet Nur Çebi, Hatay'da İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin 19. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Beşiktaş Başkanı, bu seneyi birlik ve beraberlik yılı ilan ettiklerini söyleyerek, camiadan çatlak seslerin yükselmesi yerine dayanışma çağrısında bulundu.

TAYFUR’DAN MESAJ

Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren Tayfur Bingöl, Rıdvan Yılmaz'ın transferi sebebiyle sol bek arayışında olan siyah beyazlı idarecilere, "Beşiktaş'a gelmeye hazırım" mesajı gönderdi. 29 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BARDAKÇI ZOR

Kadrosuna yerli bir stoper katmak isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un 5 milyon avro diretmesi üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a yöneldi. Adana ekibinin kapıyı 3 milyon milyon avrodan açtığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ın golcü transferinde favoriler değişti Weghorst ve Cenk Tosun ikinci plana düştü. Siyah beyazlılar Sörloth için büyük mesafe katetti. Alternatif isim olarak Muleka ağır basıyor.