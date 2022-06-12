Türkiye Gazetesi

Futbolu bırakmayı düşünen tecrübeli futbolcu Arda Turan’ın Fatih Terim'in göreve gelmesi halinde teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi. Dursun Özbek ve yönetim ekibinin teknik direktör adayları arasında Fatih Terim ve Okan Burak yer alıyor.

İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkanlığa seçildi. Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Özbek, son iki sandıkta öne geçerek seçimi kazandı. Özbek ve ekibi teknik heyeti belirledikten sonra transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacak.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü’nde Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi. Özbek 4 yıl aranın ardından sarı-kırmızılıların başkanı oldu. Zafer sonrası açıklama yapan Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz” dedi.

Galatasaray yeni başkanı seçiyor... Oy verme işlemi bitti, sayıma geçildi Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.

Seçim vakti: Galatasaray 39'uncu başkanını seçiyor Yılan hikâyesine dönen seçim sonunda geldi çattı. Elmas’ın idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreçte Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek başkan olmak için yarışacak.