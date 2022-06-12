Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8'inci ayağı Azerbaycan Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu. Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sine, sıralama turları sonunda 'pole' pozisyonunu kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarışa veda etmesi damga vurdu.

İKİ FERRARİ YARIŞ DIŞI

Leclerc, lider götürdüğü yarışa 20'nci turda motor arızası nedeniyle veda etti. Diğer Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz da 9'uncu turda aracında meydana gelen arıza nedeniyle yarışa devam edemedi. Böylece iki Ferrari aracı, arıza nedeniyle yarış dışında kaldı.

Alfa Romeo'nun Çinli pilotu Zhou Guanyu ve Haas'ın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen de araçlarındaki teknik arıza nedeniyle yarışı bitiremedi.

Aston Martin'in Kanadalı pilotu Lance Stroll da bitime 3 tur kala yarışa veda etti.

ZAFER HOLLANDALI PİLOTUN

Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından liderliğe yükselen Verstappen, kalan bölümde yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Diğer Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı 2'nci bitirirken, Mercedes'ten George Russell ise 3'üncü oldu.

Bu zaferle Verstappen, kariyerindeki 25. yarış galibiyetini elde etti.

F1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışı 4. sırada tamamladı.

SIRADAKİ YARIŞ 19 HAZİRAN'DA KANADA'DA

Bu sezon şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 5, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si 19 Haziran'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 150 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

3. Charles Leclerc (Monako): 116

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

TAKIMLAR

1. Red Bull: 279

2. Ferrari: 199

3. Mercedes: 161

4. McLaren: 65

5. Alfa Romeo: 47

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