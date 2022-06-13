Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hamburg şehrinde doğan Serdar Dursun, futbola Corcordia Hamburg altyapısında başladı. Daha sonra Hannover 96’ya geçen 30 yaşındaki oyuncu, 2011-14 sezonunda Eskişehirspor’la anlaştı. 2013 yılında ise kiralık olarak Şanlıurfaspor’a gönderildi. Aslında her şey burada başladı. O zamanlar 21 yaşında olan Serdar Dursun’un Şanlıurfaspor macerası çok kısa sürdü.

ZLATAN'I TAKLİT EDİYOR

O dönem Şanlıurfaspor forması giyen İbrahim Yavuz, “Zlatan İbrahimoviç’e çok özeniyordu. Topukla ters vurur, garip hareketler yapardı. Bucaspor’la kritik bir maç oynuyorduk. Serdar orta sahanın az ilerisinde röveşatayla şut atmaya kalktı. Statta 30 bin kişi vardı çok tepki oldu. Sonraki idmanda biz Serdar’ı göremedik. Hocamız Raşit Çetiner onu Eskişehir’e geri göndermiş” diye olayı anlatmıştı.

YILDIRIM ELEŞTİRMİŞTİ

Sonrasında kariyeri çıkışa geçen Serdar, 2018’de Fürth’ten Darmstadt’a 350 bin avro karşılığında transfer oldu. Bundesliga 2’de 22 golle gol kralı olduktan sonra da Fenerbahçe’ye geldi. Aziz Yıldırım “Sana Darmstadt’tan Serdar’ı almak yakışmaz” diyerek Ali Koç’a yüklenmişti. O Serdar, A Millî Takım’a yükseldi ve ay yıldızlı formayla 7 maçta 7 gol atan bir santrfora dönüştü.

Stefan Kuntz'tan Serdar Dursun taklidi... A Milli Takım antrenmanında kahkaha tufanı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe'nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Ibrahimovic'ten esprili video mesaj... "Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var" Fenomen golcü Zlatan Ibrahimovic, son haftalarda attığı gollerle "Gurbetçi Zlatan" diye anılmaya başlayan Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun'a sosyal medya hesabından esprili bir mesaj gönderdi. İsveçli süper yıldız "Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.