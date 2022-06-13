Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dursun Özbek’in seçilmesiyle birlikte camianın gözü hoca konusunda verilecek karara döndü. Domenec Torrent ile yolların ayrılacağı kesinleşirken gündemde birçok isim var. Özbek seçilmeden bir teknik adamla görüşme yapmayı doğru bulmadığı için hazırlanan listedeki adaylarla temaslara bugün başlanacak. Bir önceki dönem aday olan ve Dursun Özbek ile birleşen Metin Öztürk “Ben gelseydim hocamız Okan Buruk’tu. Başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak” diyerek Buruk’un göreve hazır olduğunu belirtti.

GALLARDO DA LİSTEDE

Öztürk’ün her konuda anlaşmaya vardığı Okan Buruk dışında, Dursun Özbek’in listesinde farklı isimler de yer alıyor. Daha önce de sarı kırmızılıların gündemine gelen ve hatta Antalyaspor’un ‘Hocamızı ayartmayın’ ültimatomunu verdiği Nuri Şahin de bu görev için düşünülen bir teknik adam. Ayrıca Cenk Ergün’ün hazırladığı yabancı hoca listesinin tepesinde Marcelo Gallardo olduğu öğrenildi. Burak Elmas yönetiminin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Fatih Terim’in de listede yer aldığı kulislerde konuşuluyor.

İŞ ÇOK VAKİT AZ

İkinci defa başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve yönetimi seçim yüzünden uzun süredir bekleyen konularla ilgili kolları sıvadı. Salı günü mazbatayı alır almaz herkesin var gücüyle işe sarılması gerektiğini söyleyen Özbek ‘Yapacak çok önemli işlerimiz var. Buna karşılık vaktimiz de az. Çok hızlı hareket etmeliyiz” dedi. Dursun Özbek’in yapılacaklar listesinde yer alan ilk madde, günü gelmiş, hatta geçmiş olan ödemelerinin gerçekleştirilmesi.

TRANSFER BAŞLIYOR

Bunun içinde futbolcu maaşlarından, bonservis taksitlerine kadar birçok kalem bulunuyor. İkinci etapta yönetim ve şirketlerde yer alan isimlerin görev dağılımı yapılacak. Bu hamlelerle birlikte bir yandan da futbol ana gündem maddesi olacak. Domenec Torrent ile görüşmeler yapılıp yollar ayrılacak, yeni teknik adam netleştirilecek. Sportif direktör Cenk Ergün’ün üzerinde çalıştığı transfer listesinden en az dört oyuncunun transferi için de düğmeye basılacak.

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