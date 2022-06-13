Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah beyazlı forma altında sergilediği performansla Avrupa'nın gelecek vadeden kalecileri arasına giren 21 yaşındaki file bekçisi için birçok kulüpten teklifler gelmişti. Geçen sezon ve devre arasında da Ersin'i isteyen ekipler olmuş ancak Beşiktaş teklifleri geri çevirmişti. Özellikle Fransız ekiplerinin yakından izlediği başarılı eldiven için şimdi de Red Bull Salzburg devreye girdi.

HEDEF İNGİLTERE

Avusturya ekibi, birinci kalecisi Philipp Köhn için Premier Lig'den gelen resmi teklif sonrası Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor. Salzburg'un teklifi, Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz için ödeyeceği rakamla aynı. Ersin Destanoğlu da Köhn gibi Premier Lig yolunda önemli bir kariyer adımı olarak gördüğü için Salzburg'u çok istiyor. Siyah beyazlı yönetim ise yapılan 6 milyonluk teklifi beğenmedi. Red Bull'un bu hafta içinde yeni bir teklifle kapıyı çalacağı öğrenildi.

TALİBİ ÇOK

Ersin Destanoğlu'nu isteyen kulüpler oldukça fazla. Nantes, Lyon, Nice ve Ajax genç file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasında serbest durumda olacak. Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen yönetim de satışa sıcak bakıyor.

KAZANCI 120 KAT ARTTI!

Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücreti 1 milyon avro olacak. Siyah beyazlılardan yıllık 150 bin lira alan 21 yaşındaki oyuncunun kazancı böyleyece 120 kat artmış olacak. Öte yandan milli takım antrenmanında sakatlanan Rıdvan'ın durumu bugün yapılacak kontrol sonrasında belli olacak.

KAZIMCAN İÇİN YİNE RET

Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bek arayan Beşiktaş, Altay'dan Kazımcan Karataş için teklifini 900 bin avr0+sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak yükseltti. Ancak 2 milyon avroda direten İzmir ekibi bu teklifi kabul etmedi. İki kulübün son bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Kazımcan transferi için indirim bekliyor İzmir'in siyah beyazlı ekibi 19 yaşındaki sol bek için 2 milyon avro bonservis belirledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, yüksek bulduğu bu rakamın düşmesi için bizzat devrede

Beşiktaş'ın golcü transferinde favoriler değişti Weghorst ve Cenk Tosun ikinci plana düştü. Siyah beyazlılar Sörloth için büyük mesafe katetti. Alternatif isim olarak Muleka ağır basıyor.