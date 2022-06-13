Türkiye Gazetesi

Kanarya bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da eldeki yıldızlara gelen teklifleri değerlendiriyor. Diego Rossi de ciddi piyasası olan isimlerden. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiraladığı ve sonrasında 5,5 milyon avro ödeyerek bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu için Flamengo, Corinthians ve Palmeiras kulüpleri devreye girdi. Ki bunlardan Palmeiras 7 milyon avro bonservis bedeli önerdi. Yönetim ise teklifi az bulup olumsuz cevap verdi. Beklenti en az 10 milyon avro.

TRANSFERLER YETİŞSİN

Bu arada Teknik Direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede 19-20 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar transferlerin yetişmesini istedi. Yönetime verdiği ilk raporda 5 transferi yeterli gören Jesus, kamp döneminden sonra yeniden yönetimle bir değerlendirme yapacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması hâlinde 1-2 mevkiye daha takviye yapılacak. Topuk Yaylası kampının ardından gidecek ve kalacak oyuncuların durumu da kesinleşmiş olacak.

Fenerbahçe'de Rossi'nin tapusu alındı İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle ilk on bire geri dönen Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu kullanıldı. 5,5 milyon avroluk bonservis ödendi, üç yıllık sözleşme yapıldı.

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