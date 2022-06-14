Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Andrea Pirlo’yu getiren Fatih Karagümrük’te dün düzenlenen imza töreninde hazır bulunan Asbaşkan Serkan Hurma, kulübün yaşadığı stadyum sorununa da değindi.

Başkan Süleyman Hurma’nın bu konuda hummalı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Serkan Hurma, "Biz ülke futboluna katkı vermeye, renk katmaya devam ettikçe inanıyoruz ki ülkemiz de bize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile dün resmi sözleşme imzaladı. Futbolun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo, Milan'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim için biyografi kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı... " ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra Pirlo'ya o satırlar soruldu...

DEVLET HURMAN'NIN TAKIMINA STAT YAPMALI MI?

Yönetim olarak kulübün başına geçtikleri günden itibaren hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu aktaran ve bu kapsamda kulübe kazandırılan kariyer sahibi futbolcuları takımda tutabilmek adına kulübün sahip olduğu stadyum ve çalışma tesislerinin büyük bir etken olduğunu söyleyen Asbaşkan Serkan Hurma şunları söyledi:

"Bu durum biraz yaralı olduğumuz bir konu. 4 senedir bu konuda yapmadığımız çalışma kalmadı diyebilirim. Tahmin edebilirsiniz ki görüşmeler sırasında kendi stadyumumuzun, tesisimizin hatta üzerinde Karagümrük yazan otobüsümüzün bile olmayışı, Pirlo gibi bir isimle görüşürken, konuşmaları zorlaştırıyor. Başkanımız bu konuda elinden geleni yapıyor. Ancak bu bir kulübün kendi başına yapacağı bir şey değil. Devletimizden destek bekliyoruz. Biz böyle iyi işler yapmaya devam ettikçe, ülke futboluna katkı vermeye, renk katmaya devam ettikçe ülkemizde bize yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini diliyoruz.

ANTRENMAN TESİSİ BİLE YOK

Fatih Karagümrük, stadyum sorununun çözüme kavuşmamasının yanı sıra belirli bir antrenman sahasına da sahip değil.

Maç programı ve hava şartlarına bağlı olarak birden fazla yerde antrenman yapmak zorunda kalan İstanbul temsilcisi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yanında bulunan Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi ve Vefa Stadyumu dışında zaman zaman Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde de idman yapmak zorunda kalıyor.

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