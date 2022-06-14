Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus ile bazı futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesinde kontrollerden geçti.

Jesus ve futbolcuların, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

TRABZONSPORLU HEMŞİRE KAN ALDI

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

67 yaşındaki Portekizli teknik direktörden kan alan hemşirenin Bordo-Mavi bileklikleri dikkat çekti. Bu ilginç detayı hemen fark eden bazı taraftarlar sosyal medyada konuyu gündeme getirdi.

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