Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:"

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.



2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.



Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

LİNCOLN HENRİQUE'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Portekiz'in Santa Clara kulübünden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro bonservis ödendi. Yıldız isme yıllık 70 bin euro ödenecek.

Lincoln Henrique nasıl bir futbolcu? Hikmet Karaman eski öğrencisini yorumladı Hikmet Karaman'dan Lincoln Henrique yorumu... Tecrübeli teknik direktör, Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi olan Portekizli için, "İnce pasları mükemmeldir. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu" dedi.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

"Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım. Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız."

SELAHATTİN BAKİ: BREZİLYA KÜLTÜRÜNE HASRET KALDIK

FB TV'ye konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki şunları söyledi:

"Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor."Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık, bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası kendine bağlı. Umarım Mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz."