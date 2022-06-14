Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci defa başkan seçildi. Özbek'in, yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.
Yeni başkan liderliğindeki ilk yönetim kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı.
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci başkan: Metin Öztürk
Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim hayallerini yıkan açıklama! "Geri dönmeyecek, kesin!" Galatasaray Sportif A.Ş. eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetiminin kesinlikle Fatih Terim'le çalışmayı düşünmediğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör konusu bu akşam belli olacak... Dursun Özbek açıkladı Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa seçilen ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Ali Sami Yen’in ardından da Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Özbek burada teknik direktör konusunda son gelişmeyi paylaştı.