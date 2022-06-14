Türkiye Gazetesi

Serena Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, isminin baş harfleri ve Wimbledon'ın oynandığı All England Lawn Tenis Kulübü'nün posta kodunu yazarak tenisseverleri heyecanlandırdı.

"BU BİR RANDEVU"

Ayakkabılarının çim kortta çekilmiş yakın plan fotoğrafını paylaşan 40 yaşındaki sporcu, "SW ve SW19. Bu bir randevu. 2022'de orada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Sol bacağından sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana korta çıkmayan Williams'ın, 23 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden ABD'li tenisçi, sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı 7 kez kazandı.

Lewis Hamilton ile Serena Williams, Chelsea'yi satın almak için el ele verdi 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ile 23 Grand Slam zaferi bulunan Amerikalı tenisçi Serena Williams, satışa çıkarılan Chelsea kulübünü satın almak için el ele verdi.

Serena ABD Açık'ta olamayacak! Bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta mücadele etmesi beklenen Serena Williams, sakatlık dolayısıyla turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Serena Williams, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak Tek kadınlarda dünyanın 8 numarası olan ABD'li tenisçi Serena Williams, koronavirüs sebebiyle ertelenen ve bu sene düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını duyurdu.

Serena Williams grand slam kazanmadan tenisi bırakmayı planlamıyor ABD'li Serena Williams, tüm zamanların en çok grand slam kazanan tenisçisi rekorunu egale etmeden emekliye ayrılmayı planlamıyor.